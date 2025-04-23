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هاجم عشرات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، بلدة سنجل شمال رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشرت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد إحراق المستوطنين لممتلكات المزارعين، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في الهواء.

وأفادت مصادر لقناة «الجزيرة»، بأن «العائلات الفلسطينية تهرب من منازلها بعد إحراق مستوطنين 5 منازل في بلدة سنجل».

عاجل | مستوطنون يهاجمون بلدة سنجل شمال رام الله، ويحرقون ممتلكات المزارعين. pic.twitter.com/zUugLjtxDA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 23, 2025

ومساء الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت الوزارة إن المواطن وائل باسم محمد غفري (48 عاما)، استشهد نتيجة الاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال توفيها الحماية لعشرات المستوطنين الذين اقتحموا البلدة.