الأمم المتحدة: الأزمة الانسانية في غزة يمكن أن تكون الأسوأ منذ بداية الحرب

قالت الأمم المتحدة، إن قطاع غزة يواجه على الأرجح أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام ونصف العام.

وخلص تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية / أوتشا / اليوم الأربعاء أن الهجمات الإسرائيلية الجديدة تعرقل المساعدات الموجهة للمدنيين، حيث تم منع المساعدات الانسانية منذ أكثر من 50 يوما، كما يتم شن هجمات مميتة على المتطوعين ويتم فرض قيود كبيرة على الحركة على القطاع الساحلي.

وقالت معظم منظمات الاغاثة الدولية والفلسطينية الـ43 في استطلاع إنها "اضطرت لتعليق الخدمات أو وقفها بصورة كبيرة" منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس الماضي.

وقدرت الأمم المتحدة أن عدد سكان غزة الذين نزوحوا مجددا منذ ذلك الحين بنحو نصف مليون شخص.

وقالت منظمة أوكسفام الإغائية إنه لايكاد يوجد هناك أي مياه نظيفة صالحة للشرب ، حيث تم يتم قصف المنشآت أو توقفت عن العمل بعدما توقفت آخر خطوط كهرباء عاملة لتشغيل منشآت الصرف الصحي. ومن ناحية أخرى، أصبح الطعام شحيحا وارتفعت الأسعار.