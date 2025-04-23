الأردن يعرب عن تضامنه الكامل مع تركيا بعد زلزال إسطنبول

أعرب الأردن عن تضامنه ودعمه الكامل لتركيا، بعد الزلزال الذي ضرب إسطنبول، اليوم الأربعاء.

وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان، "تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الجمهورية التركية الشقيقة، جرّاء الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأجزاء من مدينة إسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات".

وأضافت أن "المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول (لم تذكر عددهم) جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم".

ودعت الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية".

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ببرقية تضامن إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبَّر البرهان، عن "مواساة وتضامن السودان، حكومةً وشعبًا، مع حكومة وشعب تركيا، وتمنى السلامة لمواطني إسطنبول وما حولها، مضيفا: "قلوبنا معكم حتى تتجاوزوا هذه المحنة".

كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي بنيويورك، تضامنه الكامل مع تركيا وشعبها بعد الزلزال.

وقال جوتيريش: "في هذه الأوقات الصعبة نقف متضامنين بشكل كامل مع الدولة التركية وشعبها".

وعند الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (9:49 ت.ج)​​​​​​ ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات إسطنبول، وتبعته عشرات الهزات الارتدادية.

وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا بسبب القف