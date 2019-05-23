ترامب: إذا احتجنا إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط سنقوم بذلك

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط.

وقال ترامب - في مؤتمر صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس - إنه إذا كانت هناك حاجة لإرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط فسيتم ذلك.

من جانب آخر، أشار ترامب إلى أن الاقتصاد الأمريكي في ازدهار متواصل، مبينا أن التوصل لأي اتفاق تجاري مع الصين، يجب أن يشمل ما تقوم به شركة هواوي، وحتى ذلك الحين سنتعامل مع المخاطر الأمنية لما تقوم به الشركة الصينية.

وقال إن الصين فرضت حواجز جمركية على السلع الزراعية منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، كما سرقت أسرارا من شركات زراعة أميركية على مدى العشر سنوات الماضية.

وأكد أن بلاده تعرضت لاستغلال من جانب الصين خلال الفترات الماضية، موضحا أن الأخيرة نجحت في نقل الكثير من رؤوس الأموال التي استخدمت لتعزيز قدرات الجيش الصيني.

وتعهد بضمان تقديم المساعدات اللازمة للمزارعين الأمريكيين لمواجهة المنافسة الشرسة، وكذلك إلغاء بعض الأنظمة القديمة التي مثلت كارثة على المزارعين، ولكنه لم يفصح عن تفاصيلها.