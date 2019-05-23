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الجيش السوري ينبه سكان إدلب ببدء عملية عسكرية واسعة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 23 مايو 2019 - 4:16 م | آخر تحديث : الخميس 23 مايو 2019 - 4:16 م

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، بأن قوات الجيش السوري نبهت سكان محافظة إدلب الخاضعة غالبا لسيطرة الجماعات المسلحة ببدئها عملية عسكرية واسعة لاستعادة المنطقة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن وسائل الإعلام السورية قولها، إن مروحيات تابعة للجيش تلقي بشكل مكثف منشورات على قرى ريف إدلب، تطالب السكان المحليين بإخلائها قبل بدء معركة تحرير إدلب الكبرى.

وجاءت هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة أمس بين القوات الحكومية ومسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري في محيط بلدة كفر نبودة الاستراتيجية عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن صد الجيش السوري ثلاث هجمات للمسلحين منذ صباح الثلاثاء.

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