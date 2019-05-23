وزير خارجية ألمانيا يرسل مستشارا بارزا إلى إيران وتحذيرات من «خطر تصعيد حقيقي»

أرسل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أحد أهم مستشاريه إلى طهران في ظل تفاقم حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس بالعاصمة برلين، فإن برنامج زيارة المستشار السياسي في الوزارة ينس بلوتنر اليوم لإيران يتمثل في التحدث مع نائب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عريشي.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ذكرت أنباء عن هذه الزيارة من قبل.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا، بعدما أرسلت واشنطن حاملة طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران، لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

يشار إلى أن إيران أعلنت عن تخليها عن جزء من التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي، جراء انسحاب الولايات المتحدة منه، وفرض عقوبات عليها.

وجاء في بيان صادر من وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن الوضع في المنطقة خطير جدا، مضيفا أن هناك "خطر حدوث تصعيد حقيقي بسبب حالات سوء الفهم مثلا أو وقوع حادث". وأكدت الوزارة أن الحوار يحظى بأهمية كبرى في هذا الموقف.

وتركز زيارة بلوتنر على السؤال عن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ الاتفاق النووي، بحسب البيان.

وأكدت الوزارة أيضا أن ألمانيا في تبادل وثيق للغاية مع شركاء الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، وكذلك مع الصين وروسيا.