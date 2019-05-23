المعارضة السورية تسيطرعلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن فصائل المعارضة السورية سيطرت بشكل كامل على بلدة كفرنبودة في ريف حماة وذلك عقب شنهم هجوم مضاد على قوات الحكومة السورية.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، بأنه تم شن نحو 100 غارة جوية على مناطق المعارضة السورية منذ صباح اليوم.

وتابع المرصد قائلا أن نحو 19 مقاتلا في صفوف المعارضة لقوا حتفهم أثناء مرورهم فوق حقل ألغام نصبه قوات الحكومة السورية.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن القوات الحكومية أحبطت محاولات مقاتلي المعارضة للتقدم باتجاه مناطق في ريف حماة الشمالي بعد إلحاقهم خسائر فادحة في صفوفهم.

وفي سياق متصل، قال نشطاء في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحي المعارضة يواصلون شن هجمات مضادة على مواقع قوات الحكومة السورية في مناطق جبل شحشبو وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كانت فصائل من المعارضة السورية قد أعلنت مساء أول أمس الثلاثاء، سيطرتها على أغلب مناطق بلدة كفرنبودة في ريف حماة بعد ساعات من بدء معركة مع القوات الحكومية التي سيطرت على البلدة قبل أسبوعين .

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يعرف بالجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"استعادت فصائل المعارضة أغلب بلدة كفرنبودة وتجري الآن المعارك حالياً في الحي الغربي ووسط البلدة بعد تكبد القوات الحكومية خسائر كبيرة".

وأضاف القائد العسكري أن "أكثر من 50 عنصراً من القوات الحكومية والمجموعات الموالية لهم قتلوا، كما تم أسر عدد كبير منهم ، وسط قصف صاروخي ومدفعي عنيف على البلدة، واغتنام دبابتين وسيارة مزودة برشاش".

وتابع: "حسب مجريات المعركة وتقدم المقاتلين، فإن مسألة السيطرة على البلدة سوف تتم خلال الساعات القادمة".