أبو الغيط: إطلاق جائزة التميز الحكومي مهم للنهضة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي سيطلق روح التنافس الشريف في مجال الإدارة الحكومية التي تعد ميداناً بالغ الأهمية لتحقيق النهضة العربية الشاملة.

وقال أبو الغيط، في كلمة له اليوم الخميس في حفل إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي بمقر الجامعة العربية إن "هذه الجائزة التي أطلقت برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمبادرة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية تهدف إلى تشجيع الممارسات والتجارب الرائدة والمتميزة في أداء المؤسسات الحكومية في الدول العربية ،وذلك لتعميم أكبر قدر من الاستفادة من هذه التجارب، ونشر ثقافة الجودة والأداء المتميز وتشجيع المؤسسات الحكومية على الارتقاء بما تقدمه من خدمات، وما تقوم به من مهمات".

وشدد على أن "الأداء الحكوميّ يقع في القلب من أي جهدٍ جاد للنهوض بالمجتمعات العربية"، مشيرا إلى أن الحكوماتُ لها دورٌ مركزيٌ في أي مشروع نهضوي، ذلك أنها تضعُ القواعد في كل مجالات العمل وتقوم على صيانة هذه القواعد والسهر على تطبيقها.

ونوه بأن إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء في الوقت المناسب تماماً ، متمنيا أن تكون هذه الجائزة حافزاً للحكومات العربية على التفكير الجريء، والأداء الناجز، والتخطيط المستقبلي، وامتلاك إرادة المنافسة وروح التميز والسبق.