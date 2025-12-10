سيناتور أمريكي: هيجسيث لم يتمكن من تقديم إجابة واضحة عن خطط البيت الأبيض في فنزويلا

صرح السيناتور الأمريكي تشاك شومر بأن وزير الحرب بيت هيغسيث لم يقدم إجابة واضحة للكونغرس بشأن خطط البيت الأبيض حول فنزويلا.



وقال شومر للصحفيين: "أطلع وزير الحرب هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو مجموعة الثماني، التي تضم زعيمي الأقلية والأغلبية وكبار أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب، على أهم المستجدات في الملف الفنزويلي".



وأضاف: "يتلقى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وأعضاء آخرون في مجموعة الثماني معلومات غير متاحة لأعضاء اللجان الآخرين".

وتابع: "في سياق فنزويلا، سألتُ اللجنة الوزيرين عن استراتيجية الولايات المتحدة وما تنوي فعله، ومرة ​​أخرى، لم نتلق إجابة مرضية على الإطلاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستستهدف عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية من خلال توجيه ضربات إلى مواقع على الأرض، وذلك بعد أن استهدفت القوات الأمريكية قوارب يعتقد أنها تنقل مخدرات في البحر منذ سبتمبر الماضي.



وقامت الولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية في البحر الكاريبي بالقرب من سواحل فنزويلا تحضيرا لعمل عسكري محتمل.

وأعلنت القيادة الفنزويلية عن رفضها للإجراءات التي تتخذها واشنطن بالقرب من سواحل البلاد وحذرت من شن أي عدوان على فنزويلا.