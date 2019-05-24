أعلن بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس جروب" -اليوم الخميس- جمع 4.4 مليار دولار لتمويل صندوق ائتمان خاص، يستهدف بشكل أساسي تقديم القروض للشركات في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن بيان للبنك الأمريكي القول إن الصندوق واسمه "برود ستريت سنيور كريديت بارتنرز 2" سيدار من جانب مجموعة متخصصة في إدارة عمليات الائتمان الخاصة في قطاع الخدمات المصرفية التجارية في "جولدمان ساكس".

ويمتلك الصندوق حاليا رأسمال قدره 4.4 مليار دولار يمكن استخدامها لتقديم القروض للشركات العميلة.

يُذكر أن "جولدمان ساكس" جمع خلال العشرين عاما الماضية أكثر من 80 مليار دولار لصناديق الاستثمار المتخصصة في تقديم القروض المباشرة للشركات التي لا ترغب في الحصول على احتياجاتها التمويلية من البنوك التجارية.