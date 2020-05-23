عمدة مدريد: أتلتيكو سيفوز بدوري الأبطال وأتمنى مواجهة الريال في النهائي

يرى مارتينيز ألميدا، عمدة مدينة مدريد أن أتلتيكو مدريد سيفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه سيدعم ريال مدريد للفوز على مانشستر سيتي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألميدا خلال حواره مع إذاعة «كادنيا كوبي»: "دوري الأبطال سيكون من نصيب أتلتيكو هذا الموسم، لقد أقصينا بطل المسابقة «ليفربول» ونحن الفريق الوحيد الذي صعد لربع النهائي".

وعن مباراة الإياب التي ستجمع بين السيتي وريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أضاف: "أرغب في فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي، أريد نهائيا ثالثا بين ريال مدريد وأتليتكو، لكن هذه المرة مارك كلاتنبرج لن يكون الحكم".

وتواجه الفريقان في مناسبتين سابقتين وفاز ريال مدريد في كلاهما الأولى في نهائي دوري الأبطال 2014، بنتيجة 4-1، والثانية بركلات الترجيح 2016.