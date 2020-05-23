بيرو تمدد حالة الطوارئ الصحية لأكثر من شهر

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قررت بيرو، التي سجلت أكثر من 111 الف حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد، تأجيل موعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي من 24 مايو الى 30 يونيو، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الوطنية "اجينسيا اندينا" عن الرئيس مارتن فيزكارا يوم الجمعة.

ويخضع البيروفيون حاليا لحالة طوارئ صحية منذ ما يقرب من 70 يوما .

ونقلت صحيفة "جستيون" اليومية عن الرئيس فيزكارا قوله: إن الأمر سيستمر في ظل ظروف مختلفة قليلا ، من بينها تغيير في ساعات حظر التجول الإقليمي.

كما ستواصل بيرو إعادة تنشيط الاقتصاد تدريجيا في قطاعات تشمل المبيعات عبر الإنترنت للملابس والأحذية والأجهزة المنزلية.