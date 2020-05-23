مقتل 3 من الأمن العراقي في هجوم لداعش غرب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة من رجال الشرطة، بينهم ضابط في هجوم لعناصر داعش غرب الموصل.

وقال النقيب بشار سالم من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "عناصر داعش شنوا اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة المحلية على مشارف ناحية زمار، وتمكنوا من قتل ثلاثة رجال شرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.