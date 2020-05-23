فرنسا تعيد فتح دور العبادة مع إلزام الزائرين باتباع الإجراءات الوقائية

أعادت فرنسا، اليوم السبت، فتح أبواب دور العبادة لاستئناف المراسم الدينية التي حظرتها السلطات منذ نحو شهرين ضمن إجراءات الحجر الصحي منعا لتفشي فيروس كورونا.

ونشرت السلطات الفرنسية اليوم السبت مرسوما يفرض على المسؤولين عن إدارة الأماكن الدينية التأكد من اتباع الزائرين الذين تتجاوز أعمارهم الـ11 عاما لقواعد الوقاية مثل ارتداء الكمامات الطبية والحرص على عدم الاكتظاظ، وفقا لقناة "فرانس 24".

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد قرار مجلس الدولة، أعلى هيئة إدارية في فرنسا، الذي أمر في 18 مايو الحكومة برفع الحظر "العام والمطلق" للتجمعات في أماكن العبادة في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.