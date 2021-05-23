الحكومة الليبية: الإعمار والاستقرار سيكونان عنوان بلدنا قريبا

رحب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بكل أشقاء ليبيا، واصفا إياهم بـ"الشركاء في التنمية والإعمار والبناء".

وشدد الدبيبة، في كلمته خلال افتتاح المنتدى والمعرض الليبي، التونسي في طرابلس اليوم الأحد، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، على أن الإعمار والاستقرار سيكون عنوان ليبيا في السنوات القادمة.

وقال الدبيبة إن "مقر المعرض كان بالأمس يُقصف بالصواريخ من السماء واليوم أصبح مكانا للاحتفال وستعود الحياة إلى شريان طرابلس.. طلبوا منا تأجيل هذا الحدث لأن المكان غير جاهز لكننا عزمنا على إقامته لنُعطي رسالة للعالم أن ليبيا جاهزة لاستقبال الجميع".

وافتتح المعرض الذي يهدف إلى توطيد الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية.

وذكر راديو "ديوان" التونسي أن المعرض يشارك فيه 1200 عارض من رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية، وتستمر فعالياته حتى 26 مايو الجاري بإشراف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويعد المعرض الليبي- التونسي فرصة للفاعلين الاقتصاديين من البلدين لإعادة التمركز وزيادة المبادلات والاستثمارات وتوحيد الجهود للاتجاه نحو إفريقيا.