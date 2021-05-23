قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس معتدل تمامًا أثناء النهار والليل، لافتة إلى أن السحب المتكونة خلال ساعات الصباح الباكر تعمل على انخفاض درجة الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحنا مصري»، المذاع عبر فضائية «المصرية»، صباح الأحد، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين 35 و36 درجة.

وأرجعت انخفاض درجة الحرارة الحالي إلى تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، قائلة إن الفرق ما بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى ْ13.

وذكرت وكيل الاستشعار عن بعد أن نشاط رياح خلال تلك الفترة يلطف الإحساس بالجو، مشيرة إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لنشاط رياح اليوم.

وأضافت أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر ومنطقة خليج السويس، متابعة: «ارتفاع الموج 5 أمتار على منطقة خليج السويس، وتلك المناطق غير صالحة تماما للصيد».

وتوقعت شاكر، تعرض بعض مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية لسيناء كالعريش ورفح، إلى فرص سقوط أمطار اليوم الأحد، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.