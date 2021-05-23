محافظ الشرقية يستقبل متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عبدالله أحمد أحمد جودة المشرف المساعد على إدارة العلاج والتأهيل بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأحمد سلطان هاشم سلطان، المستشار بالدرجة العالية بوزارة الدولة للإنتاج الحربي؛ من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسي" التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بهما والممتد لمدة شهرين داخل المحافظة.

وتستمر الفترة التدريبية للمتدربين بالبرنامج الرئاسي حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك في إطار حرص الأكاديمية على إكساب المتدربين لمهارات العمل الميداني بالتعاون مع المحافظة وجهازها التنفيذي.

وأكد المحافظ، في بيان له اليوم الأحد، على تقديم كافة سبل الدعم للمتدربين وتعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتًا إلى إتاحة كافة الإمكانيات لهم خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذي تقوم به البرامج التدريبية في إعداد كفاءات شابة كونها المحرك الرئيسي لعمليات التطوير والتجديد والابتكار، مشيرًا إلى حرص الدولة على تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة، وأن الشباب طاقة فاعلة وأداه هامة لتقدم ورقي المجتمع لما لديهم من مهارات وقدرات كبيرة يجب استغلالها وتوجيهها نحو بناء وتنمية الوطن.