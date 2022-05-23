افتتاح معرض التراث والورش التفاعلية لأسبوع الثقافة الكوري لعام 2022 بالهناجر

افتتح مدير المركز الثقافي الكورى بالقاهرة، أوه سونج هو، المعرض الفنى للتراث الثقافى والورش التفاعلية لأسبوع الثقافة الكورى لعام 2022، بمركز الهناجر للفنون، أمس الأحد، برعاية من إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

تستمر الفعاليات الثقافية الكورية حتى يوم الخميس المقبل، وتقام يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساء بقاعة "آدم حنين" للفنون التشكيلية بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان شادى سرور.

يضم المعرض مجموعة من اللوحات، تصور فنون تقليدية خاصة بالتراث الشعبي والحضارة الكورية، ويعكس أوجه الشبه ونقاط الالتقاء بين الدولتين مصر وكوريا. من حيث الحضارات القديمة، نجد استعمال الورق (الهانجى) المستخدم من خامات طبيعية فى كوريا، وهو الأقرب إلى ورق البردي المستخدم قديماً فى الحضارة المصرية القديمة.

أما الورش الفنية فتشمل تجربة ارتداء الزى التقليدي المعروف (الهانبوك)، وهو الزى الخاص بالتراث الثقافي الكورى، والتقاط بعض الصور فى الأماكن المخصصة بالمعرض، كذلك تنفيذ عمل فنى للكتاب الكورى التقليدى، والمصنوع من خامات تقليدية من الطبيعة، ويكتب عليه بالخط الكورى.

وتدريب على فن الحياكة والتغليف بالقماش، وعمل حقيبة حمل الشموع باللونين الأحمر والأزرق لإضاءة الطريق، التي استخدمها الكوريون بالقصر الملكى فى العهد القديم. كذلك التدريب على فن التزيين التقليدى، وصنع شمعدان من الخشب، وتلوينها بالألوان المائية التقليدية الطبيعية.