 رئيس جامعة المنوفية يناقش مع عمداء الكليات الاستعدادات لامتحانات نهاية العام - بوابة الشروق
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رئيس جامعة المنوفية يناقش مع عمداء الكليات الاستعدادات لامتحانات نهاية العام

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
مروة حماد
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 5:36 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 5:36 م

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اجتماعه الشهري بعمداء الكليات لشهر مايو ٢٠٢٢ "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسي أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وتناول الاجتماع الحديث عن استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي ستبدأ في الثامن من يونيو القادم.

وشدد رئيس الجامعة على الاستعداد التام لبدء الامتحانات واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإعلان الجداول في كل الأماكن، وتجهيز اللجان بكل الاحتياجات.

كما تابع مبارك سير الاختبارات الإلكترونية التجريبية ونقط الضعف والقوة، والإمكانيات المتاحة وتجهيز مراكز القياس والتقويم بكليتي الذكاء الاصطناعي والطب، وعدد الطلاب الذين دخلوا الاختبارات حتى الآن من كليات القطاع الطبي.

وأوضحت الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نهاية مايو الحالي ه‍و آخر موعد لرفع ملفات الكليات للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي.

وأكدت أهمية الاشتراك في المسابقة وسرعة الانتهاء من رفع الملفات على الموقع، متمنية التوفيق للجميع.

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