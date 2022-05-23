الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر بعد اغتيال قيادي في الحرس الثوري

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالثأر لدم قيادي بالحرس الثوري تم اغتياله أمس في أحد شوارع العاصمة طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول اليوم الاثنين :"لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة"، معتبرا ارتكاب مثل هذه الجرائم "مؤشرا على يأس وعجز الأعداء".

وكلف المسؤولين الأمنيين بالتركیز والمتابعة الجادة لهذه الجریمة، حتى يتم الأخذ بالثأر.

وكان عنصران يستقلان دراجة نارية أطلقا النار عصر أمس الأحد على العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي في طهران عند دخوله إلى منزله ما أدى إلى مقتله.