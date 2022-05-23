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تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع تقديم فرقة مسار إجباري أغنية "ما تفوتنيش أنا وحدي"، وذلك خلال حلقة الأحد من برنامج «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر».

وبصوت غير مسموع، غنّى أديب مع الفرقة الغنائية، وتفاعل كذلك بالتصفيق أثناء تقديم الأغنية.



وتستعد فرقة مسار إجبارى لتدشين جولتها الغنائية الأوروبية فى موسم الصيف، عبر حفلين متتاليين تمر خلالهما لأول مرة بين ألمانيا وفرنسا، مطلع يونيو المقبل.

كما تحتفل مع جمهورها العربى فى أوروبا بألبومها الجديد "نص الحاجات" عبر أولى حفلاتها الجماهيرية فى برلين مساء الجمعة 3 يونيو على مسرح Oyoun الثقافي.