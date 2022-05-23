محافظ مطروح: قافلة طبية مجانية من جامعة طنطا تشمل 17 تخصصا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن استقبال المحافظة للقافلة الطبية المجانية الموسعة التي تشمل١٧ تخصصا، وتنظمها جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، والهيئة العامة للتأمين الصحي يومي الخميس والجمعة الموافقين ٢-٣ يونيو ٢٠٢٢؛ لتقديم الخدمات الطبية لأهالي مركزي براني والسلوم.

ويأتي ذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا.

وأكد محافظ مطروح على الاستعداد الجيد لاستقبال القافلة مع تقديم كل التيسيرات، وتذليل أي معوقات لإنجاح أعمالها على أكمل وجه، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها لأهالي تلك المدن.

وأوضح الدكتور محمد شعبان المنسق العام للقافلة، أن القافلة تعد ضمن القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجاً لعلاج المرضي من غير القادرين في العديد من التخصصات الطبية العيون، الجلدية - القلب والاوعية الدموية، الأطفال، المخ والأعصاب، المسالك البولية، الصدر، والعظام، الباطنة، السكر والغدد الصماء، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأسنان، الأطراف الصناعية ،وذلك علي نفقة الدولة.

وسيتم توزيع جميع الادوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية تحت إشراف المختصين بجامعة طنطا، مشيرا إلى أن أعمال القافلة تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصرا والتسجيل بأولوية الحضور.