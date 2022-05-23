أعلنت وزارة الصحة الألمانية، رصد أربع حالات مصابة بمرض جدري القردة حتى الآن في البلاد، مرجحة تسجيل إصابات أخرى خلال الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان أوردته شبكة «روسيا اليوم»: «حتى يوم الأحد، كانت هناك أربع حالات مؤكدة من المرض في ألمانيا، واحدة في ميونيخ وثلاث في برلين، والسلطات الصحية تحاول الآن تحليل عينات من حالات أخرى مشتبه فيها وتتبع المخالطين للحالات المؤكدة».

وأضافت: «بسبب الاختلاط المتنوع للمصابين حاليا، من المتوقع تسجيل المزيد من الإصابات بجدري القردة في ألمانيا».

وتابعت: «المرض سهل، وبحسب المعلومات المتوفرة فإن انتقاله ممكن فقط من خلال الاتصال الوثيق»، مرجحة أن يكون معدل انتشار المرض معتدلا.

وجدري القردة مرض نادر وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين.