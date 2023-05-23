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رئيس جزر القمر: الأزمة الأوكرانية أثرت على الاقتصاد الإفريقي

غزالي عثمان
غزالي عثمان
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:32 م

قال رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي الغزالي عثماني، إن اقتصاد القارة تأثر بشكل كبير جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتسبب في رفع معدلات التضخم داخل اقتصاديات دول إفريقيا.

وأضاف عثماني خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي، المنعقدة في شرم الشيخ اليوم الثلاثاء، إن مؤشرات النمو لا تتحسن كثيرًا في القارة رغم جهود الحكومات، إلا أن الأزمات كان لها الكلمة الكبرى، موضحًا أن منذ الحرب الأوكرانية وهناك تدهور في سلاسل توريد الغذاء للقارة وهناك تأثر شديد في عمليات الإمداد بالحبوب.

وأشار إلى أن كل ما تشهده القارة حاليًا سيؤثر بشكل ملحوظ على أهداف التنمية المستدامة ما يتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص لدعم الاقتصادات الإفريقية، عبر تشجيع وتحفيز الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص وإنشاء ظروف مناسبة للاستقرار وتطوير الإطار التقليدي المناسب للبنى الأساسية.

وأكد أن القارة الإفريقية الأكثر تأثرًا بأزمات المناخ وهناك إشارة إلى أن بعض المناطق قد تختفي إذا لم تسرع الإجراءات المتبعة لتجنب هذا، موضحًا أن دول القارة في حاجة لتمويل ضخم للانتقال إلى الاقتصادات الخضراء بعيدًا عن الكربون للنهوض بالنمو الأخضر.


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