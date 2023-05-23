السعودية تستقبل أول أفواج الحجاج القادمين من باكستان

وصل الى المدينة المنورة غرب السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء اول أفواج الحجاج القادمين من باكستان.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة،غرب المملكة استقبلت أولى رحلات الحجاج القادمين من باكستان ، حيث أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وكانت "الجوازات" السعودية أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.