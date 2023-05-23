وزير الدفاع الأمريكي: الاتفاقية مع بابوا غينيا الجديدة تعكس التزامنا تجاه منطقة المحيط الهادئ

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة حديثا مع بابوا غينيا الجديدة، تعكس التزام واشنطن بتعميق انخراطها في منطقة المحيط الهادئ.

وقال أوست في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة تعد معلمًا مهمًا للعلاقة بين البلدين ولأمننا الجماعي في المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعكس كذلك شراكتنا وقيمنا المشتركة كدول منطقة المحيط الهادئ وأهمية ضمان الأمن والازدهار في المنطقة والتزامنا المشترك بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وتابع أوستن قائلا إن اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية هي خطوة تالية مهمة في تطور علاقتنا طويلة الأمد ،حيث تواصل الولايات المتحدة وبابوا غينيا الجديدة العمل معًا بشكل وثيق في مجموعة واسعة من القضايا ذات الأهمية لكلا البلدين والمنطقة وبقية العالم.

وأفاد بأن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة الإطار التأسيسي لبلدينا لتعزيز تعاوننا الأمني وتحسين قدرة قوة دفاع بابوا غينيا الجديدة وزيادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

واختتم وزير الدفاع الأمريكي البيان بالقول إن الأهم من ذلك، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتعميق مشاركتنا في المنطقة وتحديث تحالفاتنا ووضع قوتنا وتعزيز حلفائنا وشركائنا لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.