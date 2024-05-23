حصيلة إصابات العدوان على غزة تتجاوز 80 ألفا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة لتقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ230 على قطاع غزة.

وقالت في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 91 شهيدا و21 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و800 شهيد، و80 ألفًا و11 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتقى 17 شهيدا بينهم أكثر من 10 أطفال، وأصيب العشرات، فجر اليوم الخميس، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينتي غزة ورفح في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن 16 شهيدا بينهم 10 أطفال، ارتقوا، كما أصيب عدد من المواطنين، إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بارتقاء مواطن إثر استهداف قوات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، يعود لعائلة الشاعر.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت فجر اليوم، منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 8 شهداء.