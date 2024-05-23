تضامن الغربية: تنفيذ خدمة تقسيط صكوك الأضاحي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الخميس، بدء تنفيذ إحدى الجمعيات "خدمة التقسيط" لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام 2024؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم وزيادة أعداد المستفيدين لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا في قرى وعزب محافظة الغربية، خلال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت بمبلغ 540 جنيها قسط شهري.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تلك الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار عبدالمتجلي إلى أن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك، وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 6700 جنيه، ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 765 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 540 جنيها شهريأ لمدة 12 شهرا، و"صك مستورد كبير" بقيمة 7900 جنيه ويدفع المتبرع 975 جنيها في أول مرة، ثم يدفع 630 جنيها كل شهر لمدة 12 شهرا، و"صك بلدي" بقيمة 11700 جنيه، ويدفع المتبرع 2465 جنيها في أول مرة ثم يدفع كل شهر 840 جنيها لمدة 12 شهرا.

وأضاف أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وأطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والعزب الأكثر فقراً.