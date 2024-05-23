قدمت ابنة القائد السابق لـ«فيلق القدس» قاسم سليماني، خاتم والدها الراحل لدفنه مع جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي تم تشييعه اليوم.

وفي مقطع فيديو عبر منصة إكس نشرته قناة «الميادين»، ظهرت ابنة سليماني وهي تخرج خاتم والدها من العلبة التي تحتفظ بها، وقدمته ربما للمسئولين عن دفن جثمان عبد اللهيان، الذي لقي مصرعه قبل أيام في تحطم الطائرة المروحية الرئاسية لرئيس البلاد إبراهيم رئيسي، الذي توفي أيضا ومن معهما من مرافقين.

ابنة الشهيد قاسم سليماني، تهدي خاتم والدها لدفنه مع جثمان الشهيد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان #الميادين #إيران #الرئيس_الإيراني #عبداللهیان pic.twitter.com/jCI9aSmMAm — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 23, 2024

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بدأت مراسم تشييع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي قتل في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي قبل أيام.

وكان الجثمان وصل ليل أمس إلى مرقد الإمام الرضا، قبل إعادته إلى طهران، حيث أقيمت صباح اليوم الخميس، مراسم التشييع في مقر وزارة الخارجية ومراسم الوداع الرسمية في ميدان مشق بالعاصمة طهران.