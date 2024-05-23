طرد أعضاء البديل الألماني من كتلة الهوية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي

تمت الموافقة على طلب تقدم به زعيم كتلة "الهوية والديمقراطية"/آي دي/ في البرلمان الأوروبي لطرد جميع نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" الألماني من الكتلة، حيث صرح العديد من ممثلي الكتلة اليوم الخميس بأن الطلب المقدم من رئيس الكتلة ماركو زاني، حظى بالدعم اللازم لتمريره.

وجاء في نص الطلب القول: " بالنظر إلى سلسلة الحوادث التي كان السيد ماكسيميليان كراه وبالتالي الوفد الألماني للمجموعة ضالعا فيها، وبالنظر إلى حقيقة أن هذه الحوادث أضرت بتماسك وسمعة المجموعة"، فإنه ينبغي اتخاذ قرار بإنهاء عضوية أعضاء الوفد الألماني فورًا.

وتضمن النص ذكر أسماء جميع النواب التسعة من حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البرلمان الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن استبعاد نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا" يعد رمزيا في المقام الأول حيث إن البرلمان لن يجتمع مرة أخرى إلا بعد الانتخابات الأوروبية في غضون أسبوعين. ومن ثم فإن المحتمل أن تعيد الكتل تشكيل نفسها من جديد.