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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن استهداف 3 دبابات إسرائيلية في مخيم جباليا

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 2:24 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 2:24 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، اليوم الخميس، استهداف 3 دبابات إسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «كتائب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية من نوع (ميركافا 4) بقذائف (الياسين 105) بحيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال القطاع».

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وقال في بيان عبر موقعه الإلكتروني، نقله موقع «روسيا اليوم»، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأضاف الجيش، أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا، بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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