أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 497 ألفا و700 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 497 ألفا و700 جندي، بينهم 1330 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7622 دبابة، منها 27 دبابة أمس الأربعاء، و14748 مركبة قتالية مدرعة و12860 أنظمة مدفعية و1077 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و813 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 355 طائرة، و326 مروحية، و10391 طائرة مسيرة، و2209 صواريخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17513 من المركبات وخزانات الوقود، و2094 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.