الرئيس السوري يؤكد نهج بلاده الثابت في العلاقة مع إيران

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد، عن تضامن بلاده التام مع إيران في كل الظروف ، مؤكداً على نهج سوريا الثابت في العلاقة مع إيران.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الخميس، أجرى الرئيس السوري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، جدّد فيه تعازيه إيران قيادة وشعبا بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، معبرا عن ثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة.

ومن جانبه، أكّد الرئيس الإيراني المكلّف على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.