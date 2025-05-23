جوارديولا: علينا التعامل مع مواجهة فولهام باعتبارها مباراة عادية

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي أن مباراة فريقه أمام فولهام هي الأهم في الموسم الجاري، مُشيرًا إلى أنه يجب التعامل معها باعتبارها مواجهة عادية.

ويواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فريق فولهام في السادسة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب كرافن كوتيدج، لحساب منافسات الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "متابعة نتائج الفرق الأخرى؟ علينا النظر لأنفسنا، نحتاج لنقطة واحدة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم".

وأضاف المدرب الإسباني: "هل مباراة فولهام هي الأهم في الموسم؟ إلى حد كبير نعم، ولكن علينا أن نتعامل معها كأي مباراة عادية، وأن نستعد جيدًا".

وتابع: "ستكون بالتأكيد مباراة مهمة للغاية، لأن فولهام فريق استثنائي في المقام الأول، وستكون مباراة صعبة للغاية بين فريقين من الطراز الأول".

وأكمل: "نحن سعداء بعودة رودري من جديد، لكن لا يزال الطريق طويلا ليعود رودري مثلما نعرفه، وتوقعي أن هذا سيحدث الموسم القادم".

وأتم بيب جوارديولا تصريحاته قائلًا: "الحذر مطلوب دائمًا مع هذا النوع من الإصابات، وإلا سيتعرض لمشكلات عضلية وأشياء من هذا القبيل.. هذه خطوة أولى، من أجل حالته الذهنية وحالة الركبة، لكنه لا يزال غير جاهز كي نراه مثلما عهدناه".