 بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران وأمريكا في روما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران وأمريكا في روما

د ب أ
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 3:11 م | آخر تحديث: الجمعة 23 مايو 2025 - 3:11 م

بدأت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران في روما، طبقا لما ذكره تقرير إعلامي إيراني.


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