بدء الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران وأمريكا في روما

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بدأت الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران في روما، طبقا لما ذكره تقرير إعلامي إيراني.