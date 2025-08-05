تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأشارت الوكالة إلى أن لاريجاني، بناء على هذا التعيين الذي صدر اليوم الثلاثاء، يحل مكان سلفه علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

تجدر الاشارة إلى أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران، لثلاث دورات متتالية.

كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.