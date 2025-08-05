 تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني - بوابة الشروق
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 8:36 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني


نشر في: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أغسطس 2025 - 7:58 م

أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر مرسوما عيّن بموجبه كبير مستشاري قائد الثورة علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأشارت الوكالة إلى أن لاريجاني، بناء على هذا التعيين الذي صدر اليوم الثلاثاء، يحل مكان سلفه علي أكبر أحمديان في منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

تجدر الاشارة إلى أن لاريجاني، كان قد تولى رئاسة السلطة التشريعية "مجلس الشورى الإسلامي" في إيران، لثلاث دورات متتالية.

كما يعتبر لاريجاني من كبار مستشاري المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك