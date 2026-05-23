ميلان يضع جريمالدو ضمن أولوياته الصيفية

دخل الإسباني أليكس جريمالدو نجم باير ليفركوزن ضمن حسابات ميلان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع «فوتبول» إيطاليا، فإن إدارة ميلان ترى في جريمالدو الخيار المناسب لتدعيم مركز الجناح الأيسر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإيطالي يستعد لتقديم عرض مالي تصل قيمته إلى 40 مليون يورو من أجل إقناع باير ليفركوزن بالتخلي عن اللاعب الإسباني.

ويرتبط أليكس جريمالدو بعقد مع باير ليفركوزن يمتد حتى يونيو 2030، ما يمنح النادي الألماني موقفًا قويًا في المفاوضات المرتقبة خلال الميركاتو الصيفي.