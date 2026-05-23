تستعد الصين، غدا الأحد، في مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية شمال غرب البلاد لإرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطة "تيانجونج" في مهمة تهدف إلى جمع بيانات حول الرحلات الفضائية الطويلة الأمد، ضمن مساعي بكين لتوسيع قدراتها الفضائية والاقتراب من هدفها بإرسال بعثات مأهولة إلى القمر.

وتُعدّ محطة تيانجونج الفضائية التي يشغلها طاقم من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون عادة كل ستة أشهر، جوهرة التاج في البرنامج الفضائي الصيني الذي يحظى باستثمارات حكومية ضخمة، في مسعى لمواكبة الولايات المتحدة وروسيا في المجال الفضائي، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتنطلق مهمة "شنتشو-23" من مركز جيكوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين، وستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية، على ما أفاد اليوم السبت المتحدث باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة تشانج جينجبو.

وقال جينجبو إن الأهداف الرئيسية للمهمة تتمثل بـ"مواصلة البحوث العلمية والتطبيقات الفضائية، وإجراء أنشطة خارج المركبة لرواد الفضاء، ونقل الشحنات داخل الوحدة الفضائية وخارجها".

وأوضح أن أحد رواد الفضاء سيخوض تجربة إقامة في المدار لمدة عام كامل، مما سيتيح جمع بيانات عن رواد الفضاء خلال رحلات فضائية طويلة الأمد واختبار إمكانات الحفاظ على صحتهم ورعايتها.