أوامر إخلاء لـ40 ألف شخص في كاليفورنيا إثر تسرب مادة كيميائية خطرة

تحاول السلطات في جنوب كاليفورنيا، منذ أمس الجمعة، معرفة كيفية منع انفجار صهريج تخزين بعد تسرب مادة كيميائية خطرة تستخدم في صناعة الأجزاء البلاستيكية، حيث صدرت أوامر إخلاء لنحو 40 ألف شخص في المنطقة.

وقالت هيئة الإطفاء في مقاطعة أورانج إن صهريج تخزين يحتوي على ما يتراوح بين 22700 و26500 لتر من ميثاكريلات الميثيل ارتفعت درجة حرارته يوم الخميس وبدأ في تنفيس الأبخرة في الهواء في منشأة بلاستيك للطيران في مدينة جاردن جروف بالمقاطعة. وقال كريج كوفي، رئيس إدارة الإطفاء في جاردن جروف يوم الجمعة، إن الخزان قد يتصدع، مما قد يؤدي إلى إطلاق المادة الكيميائية على الأرض، أو قد ينفجر.

وقال كوفي: "هذا الشيء سوف ينهار، ولا نعرف متى. نحن نبذل قصارى جهدنا لمعرفة متى أو كيف يمكننا منع ذلك."

وأمر المسئولون سكان مدينة جاردن جروف بالمغادرة ووسعوا أوامر الإخلاء يوم الجمعة لبعض سكان خمس مدن أخرى في مقاطعة أورانج وهي سيبرس وستانتون وأنهايم وبوينا بارك وويستمنستر، بعدما فشلوا في وقف التسرب خلال الليل في الخزان في شركة "جي كيه ان ايروسبيس" التي تصنع قطع غيار للطائرات التجارية والعسكرية.

وقالت السلطات إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات.

وفي تحديث في وقت لاحق من يوم الجمعة، قال كوفي إن السلطات تمكنت من الحفاظ على درجة حرارة الخزان، لتكسب بذلك مزيدا من الوقت لمعرفة كيفية إصلاحه.