بوتين: المنظومة السياسية في واشنطن تحد من إمكانيات ترامب في تطوير العلاقات مع موسكو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "إن المنظومة السياسية القائمة في الولايات المتحدة تحد من إمكانيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطوير العلاقات بين بلاده مع روسيا".

وأضاف بوتين - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، "نرى أن المنظومة مصممة بالشكل الذي يمنعه من فعل الكثير مما يرغب فيه، لكن الكثير يتوقف على وجود الإرادة السياسية".

وتابع الرئيس الروسي قائلا إن "موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن، لكنها لا تتعجل ومستعدة للانتظار حتى تنضج الولايات المتحدة ، فليقرروا هم ما إذا كانوا معنيين بتطوير العلاقات مع روسيا أم لا".

ومن المتوقع أن يجتمع بوتين وترامب على هامش فعاليات "قمة العشرين" في مدينة (أوساكا) اليابانية التي تعقد يومي 28 و29 يونيو الجاري.