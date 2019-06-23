رجل وزوجته وراء مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل في القليوبية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، من ضبط رجل وزوجته في واقعة مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل بدافع الانتقام.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على جثة "سائق " 37 عامًا مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة بمياه نهر النيل بناحية الجزيرة بدائرة المركز بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال زوجته "ربة منزل " 30 عامًا قررت بسابقة تغيب المجنى عليه بسيارته الأجرة والعثور عليها بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنهما وبداخلها حافظة نقودة ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "ربة منزل ، وزوجها" ومقيمان بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع الانتقام لوجود خلافات بينهم، حيث قامت الأولى باستدراج المجنى عليه إلى شقتهما ولدى حضوره للشقة قام الثانى بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه حتى وفاته وقاما بوضع الجثة بداخل سيارة المجنى عليه وتوجها إلى منطقة الوراق بالجيزة وإلقائها وهاتفه المحمول بمياه نهر النيل وتركا السيارة بمكان العثور عليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.