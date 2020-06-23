إصابة 3 توائم حديثي الولادة بكورونا في المكسيك

أصيب 3 توائم حديثي الولادة في المكسيك بفيروس كورونا المستجد، عند ولادتهم، ويعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس في الرحم، حسبما أفادت السلطات الصحية يوم الاثنين.

وولد الأطفال، وهما ذكران وأنثى، بعملية قيصرية الأربعاء الماضي في ولاية سان لويس بوتوسي، شمال شرقي المكسيك.

وقالت وزيرة الصحة في الولاية، مونيكا رانجيل، في مؤتمر صحفي: "في نفس يوم مولدهم، خضعوا للاختبار لأنهم ولدوا قبل أوانهم وكانت النتائج إيجابية".

وأضافت أنه من المستحيل أن يكون الفيروس قد انتقل إليهم بعد الولادة، حيث خضعوا للاختبار بعد ساعات من مولدهم.

وقالت إنه ربما يكون الفيروس قد انتقل إليهم عبر المشيمة. مشيرة إلى أن الأمر غير مؤكد بعد، وتابعت: "القضية مذهلة، سندرسها".

وينتشر فيروس كورونا بسرعة في المكسيك. وسجلت السلطات الصحية يوم الاثنين 4577 حالة إصابة جديدة بالفيروس و759 وفاة إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 185122 حالة، و22584 وفاة.