أعلن المجلس الأعلى للجامعات، مد العام الجامعي لهذا العام إلى 15/9/2020 نظراً لامتداد أعمال الامتحانات فعليًا لهذا العام لما بعد 30 يوليو المقبل للظروف الراهنة ومراعاة للصالح العام وحتى يتم اعطاء فرصة كافية لكافة الكليات للانتهاء من أعمال الامتحانات.

وذكر المجلس في بيانه اليوم أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات ووفقاً للمواعيد التى تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه على أن يكون الاعتذار فى هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني.

أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا.

وقال المجلس، إنه "نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين في الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم في أول انعقاد يلي حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوي".

وأكد المجلس أن تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقاً لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.

وأشار إلى أنه في إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما اوضحه وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.

أما بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربعة الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءاً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم.

وقال إنه نظرا لتأخر مواعيد الامتحانات فى بعض الدول يستمر مكتب التنسيق لهذا العام في تلقي طلبات تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة من تلك الدول لحين ظهور نتائج الامتحانات بالنسبة لهم فى موعد أقصاه 30/11/2020 وحال تقدمهم لمكتب التنسيق بعد هذا الموعد فلا يتم قبولهم بالجامعات الحكومية إلا بالبرامج المميزة بالكليات التى تسمح لوائحها الداخلية بالقبول فى الفصل الدراسى الثاني على أن يكون ذلك فى ضوء الحد الأدنى للقبول بالقطاع أو قبولهم فى العام الجامعى 2021/2022.