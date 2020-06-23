سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفى الجيش الليبي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار الجيش الليبي إلى أن المقاتلات التابعة له اخترقت حاجز الصوت فوق سرت.

الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2020