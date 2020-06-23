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نفى الجيش الليبي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.
وأشار الجيش الليبي إلى أن المقاتلات التابعة له اخترقت حاجز الصوت فوق سرت.
الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2020
الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
الجيش الليبي: مقاتلات تابعة لنا اخترقت حاجز الصوت فوق سرت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) June 23, 2020
الجيش الليبي: مقاتلات تابعة لنا اخترقت حاجز الصوت فوق سرت #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW