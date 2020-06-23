 الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت - بوابة الشروق
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الجيش الليبي ينفي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 6:58 م

نفى الجيش الليبي أي استهداف لمواقعه من قبل الميليشيات في سرت، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وأشار الجيش الليبي إلى أن المقاتلات التابعة له اخترقت حاجز الصوت فوق سرت.

 

 

 

 

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