ترامب يعلق إصدار عدد من تأشيرات العمل المؤقتة حتى نهاية 2020

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، على أمر تنفيذي بتعليق إصدار عدد من تأشيرات العمل المؤقتة وإصدار بطاقات الإقامة "الجرين كارد" للمهاجرين حتى نهاية العام الجاري 2020.

وقال مصدر مسئول رفيع بالإدارة الأمريكية للصحفيين، اليوم، شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إن القرار يشمل تأشيرات "إتش ـ 1 بي" الخاصة بالعمالة الماهرة في قطاع التكنولوجيا، وتأشيرة "إتش ـ 2 بي" الخاصة بالعمالة الموسمية، كما يشمل تأشيرة "إتش ـ 4" للمرافقين من الأزواج من حاملي تأشيرة "إتش ـ 1 ـ بي"، كذلك يشمل تأشيرة "إل ـ" الخاصة بالموظفين المنقولين للعمل بالولايات المتحدة من وظائف بالخارج مع نفس المؤسسة، إضافة إلى بعض تأشيرات "جي 1" الخاصة بالباحثين والأكاديميين.

وأوضح المصدر المسئول، أن الهدف من هذا القرار هو حماية 525 ألف وظيفة في السوق الأمريكي في إطار مساعي البيت الأبيض لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد ـ 19.

ويأتي هذا كمسعى جديد من جانب إدارة ترامب للحد من زيادة تدفق المهاجرين واسترضاء معارضي الهجرة والجماعات المطالبة بضرورة أن تكون الأولوية للعمالة الأمريكية وخصوصا في ظل التراجع الاقتصادي الذي تسببت فيه كورونا.

ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 24 يونيو، وجاء بعد نحو شهرين من توقيع ترامب على مرسوم سابق في ذات الاتجاه في أبريل الماضي.