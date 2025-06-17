وزيرة ألمانية: إذا كانت إيران تمتلك أسلحة نووية فطبيعي أن يكون لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس

قالت وزيرة التعليم الألمانية كارين برين، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن "إيران واحدة من أسوأ الدول المارقة في العالم".

وقالت برين، في برلين، إن "طهران هددت بوضوح وأكثر من مرة حق إسرائيل في الوجود لعقود، كما أنها لا تعترف بإسرائيل".

وأضافت: "وإذا كانت إيران تمتلك بالفعل القدرة على امتلاك أسلحة نووية أو أصبحت قريبة من ذلك، إذن فمن الطبيعي أن يكون لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

وتعد برين نائبة رئيس الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أول وزيرة يهودية في التاريخ الألماني.

وأعربت بارين، عن أملها في "إمكانية تقليص قدرات إيران سريعا بحيث ينتهي التهديد الذي تواجهه إسرائيل والعالم بأكمله من نظام إجرامي" قريبا.