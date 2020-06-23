ألمانيا: فرض إغلاق كامل على مقاطعة مجاورة لبؤرة تفشي لفيروس كورونا

قررت السلطات الألمانية في ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي البلاد فرض إغلاق كامل بالنسبة لمقاطعة فارندورف المجاورة لمقاطعة جوترسلوه التي صارت بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في مصنع اللحوم "تونيس" الكائن بها.

وقال وزير الصحة المحلي للولاية كارل-يوزف لاومان اليوم الثلاثاء أنه تماما مثلما تم إعلان تقييدات على الحياة العامة في مقاطعة جوترسلوه، سيكون هناك أيضا تقييدات على الحياة العامة في مقاطعة فارندورف وسوف يتم منع ممارسة الرياضة في أماكن مغلقة ومنع فعاليات ثقافية كثيرة.

وأضاف أنه سيتم أيضا إغلاق مدارس ورياض أطفال في المنطقة اعتبارا من بعد غد الخميس.

وكانت سلطات ولاية شمال الراين-فيستفاليا أعلنت صباح اليوم الثلاثاء فرض قيود شاملة على الحياة العامة في مقاطعة جوترسلوه بالولاية بعد تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصنع لحوم "تونيس" بالمقاطعة.

وقال رئيس حكومة الولاية أرمين لاشت صباح اليوم إنه سيتم للمرة الأولى في ألمانيا إعادة فرض إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بسبب انتشار العدوى بالمصنع. وكانت هذه الإجراءات سارية قبل أسابيع قليلة.

يذكر أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بين العاملين في مصنع شركة "تونيس" لمنتجات اللحوم، ارتفع إلى 1553 إصابة حتى مساء أمس الاثنين.