بيومي فؤاد ضيف شرف فيلم مش أنا لتامر حسني

يشارك الفنان بيومى فؤاد في بطولة فيلم "مش أنا"، كضيف شرف، ومن المقرر استئناف التصوير يوليو المقبل.

"مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وقصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق ، ويعد أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية.

من جهة أخرى، يواصل بيومي تصوير مسلسله الكوميدي الجديد والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركه البطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من إخراج محمد سلامة.

يذكر أن بيومي شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسلين هما "خيانة عهد" بطولة الفنانين يسرا، حلا شيحة وعبير صبرى وجومانا مراد وخالد سرحان، خالد أنور، سلوى عثمان، تيام قمر، هنادي مهنا، ومن تأليف أمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "رجالة البيت"، مع الفنانين أحمد فهمى وأكرم حسنى، ويزو، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.