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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات على المقاهي والمنشآت الترفيهية لمتابعة الالتزام بقرارت الغلق، والتزام المحلات بالمواعيد المقررة وفض الأسواق والتجمعات، وإزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وشنت الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار ودمنهور والدلنجات حملات موسعة بالتنسيق مع قسم الإشغالات، وبتأمين قوة من شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن غلق ملعبي كرة قدم لعملهما بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء وممارستهما لنشاط رياضي بنطاق منطقة التمليك، والعكريشة وتم مصادرة مشتملاتهما.

ورفع 116 حالة إشغال بالشوارع والميادين بدمنهور، وكذا رفع 100 حالة إشغال بمركز ومدينة الدلنجات.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار تلك الحملات لضبط وردع المخالفين وللتأكد من التزام المحلات بمواعيد الغلق المقررة.