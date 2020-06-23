نصحت الحكومة الأمريكية، أمس الاثنين، المستهكلين بعدم استخدام 9 أنواع مختلفة من مطهرات اليد، محذرة من أن هذه الأنواع من الممكن أن تكون سامة.

ونشرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا من استخدام مطهرات اليد التي تنتجها شركة " Eskbiochem" التي تقع في المكسيك، بسبب الوجود المحتمل لمادة الميثانول (كحول الخشب)، وهي المادة التي حذرت منها الإدارة كونها "من الممكن أن تكون سامة عند تناولها أو امتصاص الجلد لها "، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحددت الوكالة أسماء المعقمات التي تنتجها الشركة المكسيكية وهي: "All-Clean" ، و "Esk Biochem"، و"CleanCare NoGerm Advanced 75% Alcohol"، و "Lavar 70 Gel، " و "the Good Gel Antibacterial Gel"، و "CleanCare NoGerm Advanced 80% Alcohol،" و "CleanCare NoGerm Advanced 75% Alcohol" ، و "CleanCare NoGerm Advanced 80% Alcohol" ،و "Saniderm Advanced".

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن نتائج اختبارات العينات أثبتت احتواء هذه المطهرات على نسب مختلفة من مادة الميثانول فضلا عن عدم احتوائها على عنصر الكحل الإثيلي.

وأوضحت أن "الميثانول عنصر غير مقبول لاستخدامه في مطهرات الأيدي بسبب أثاره الجانبية السامة". وتابعت: "من الممكن أن تتسبب مادة الميثانول في أثار جانبية خطير مثل الغثيان والقيئ والصداع وتشوش الرؤية والعمى الدائم والإغماء وتدمير الجهاز العصبي والوفاة".

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن المستهلكين الذين استخدموا مطهرات تحتوى على مادة الميثانول يجب أن يبحثوا عن علاج فورا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الشركة المكسيكية حتى تسحب منتجاتها من الأسواق نظرا للمخاطر السامة المرتبطة بهذه المادة.

كما أوصت المستهلكين بالتوقف عن استخدام مطهرات اليد والتخلص منها على الفور في حاويات النفايات الخطرة بالطريقة المناسبة وليس عن طريق سكبها في المراحيض والمصارف.